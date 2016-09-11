Великобритания может обязать жителей ЕС получать разрешения на работу

Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает возможность введения системы выдачи разрешений на работу для жителей Европейского Союза с целью сокращения миграции.

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Об этом глава ведомства Амбер Рудд заявила в интервью BBC в воскресенье, 11 сентября.

По ее мнению, большинство граждан Великобритании, которые проголосовали за выход страны из состава ЕС, сделали этот выбор в первую очередь из-за желания усилить контроль на границах и сократить число мигрантов.

«Безусловно, разрешения на работу имеют значение», - сказала Рудд и пояснила, что ее ведомство изучает варианты внедрения различных систем контроля за миграцией, однако окончательное решение пока не принято.

«Мы собираемся достичь лучшего результата для нашей экономики: снизить поток мигрантов, но в то же время защитить людей, которые действительно вносят свой вклад в нашу экономику», - подчеркнула чиновница.

Как отмечает Deutsche Welle, вопрос контроля за миграцией станет одним из самых сложных в переговорах между Евросоюзом и Великобританией о выходе страны из состава объединения. Лондон хочет усилить контроль на границах и ограничить приток рабочей силы из ЕС, одновременно сохранив доступ к свободному рынку Евросоюза. В ЕС такой подход категорически не воспринимают. Правительство Великобритании запланировало уменьшить поток мигрантов в страну до 100 тысяч в год - с нынешних 327 тысяч в год.