На Монблане после ночи в кабинках поломанной канатной дороги эвакуированы 33 туриста (видео)

33 человека, которые застряли на канатной дороге во Франции вечером 8 сентября, были спасены. Об этом пишет Reuters.

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Запутанные кабели удалось привести в рабочее состояние в пятницу утром.

Как сообщалось, канатную дорогу между двумя вершинами заклинило около 17.30 в четверг. В кабинках на высоте 3000 метров застряли 110 человек. Большинство из них при помощи вертолетов были спасены вечером и ночью. Оставшимся туристам вертолетами доставили еду и одеяла. Они провели ночь над пропастью, а утром были освобождены.

Канатная дорога, о которой идет речь, соединяет вершины Эгюий-дю-Миди (3842 метра) и Хельбронер (3462 метра).