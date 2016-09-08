На канатной дороге на Монблане застряли около 110 человек
23:51, 08 сентября 2016Мир
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Во Франции около 110 человек застряли в 36 кабинках на канатной дороге в горном массиве Монблан из-за технических неполадок.
twitter.com/Heart4CNews
Об этом сообщает Reuters.
Канатная дорога, соединяющая вершины Эгюий-дю-Миди (3842 метра) и Хельбронер (3462 метра), остановилась около 17:30 по местному времени 8 сентября.
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chamonix.net
Спасатели из Франции и Италии начали операцию по эвакуации людей, однако, как сообщает итальянское агентство ANSA, она была приостановлена из-за погодных условий.
65 человек удалось эвакуировать до наступления ночи.
Оставшимся в кабинках людям доставили одеяла и пищу. Рядом дежурят отряды спасателей.
Операция по эвакуации продолжится утром в пятницу, 9 сентября.
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