На канатной дороге на Монблане застряли около 110 человек

Об этом сообщает Reuters.

Канатная дорога, соединяющая вершины Эгюий-дю-Миди (3842 метра) и Хельбронер (3462 метра), остановилась около 17:30 по местному времени 8 сентября.

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Спасатели из Франции и Италии начали операцию по эвакуации людей, однако, как сообщает итальянское агентство ANSA, она была приостановлена из-за погодных условий.

65 человек удалось эвакуировать до наступления ночи.

Оставшимся в кабинках людям доставили одеяла и пищу. Рядом дежурят отряды спасателей.

Операция по эвакуации продолжится утром в пятницу, 9 сентября.