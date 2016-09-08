Норвегия начала строить забор на границе с Россией
Норвегия начала строить забор из стальных прутьев на границе с Россией в районе пропускного пункта Стурскуг-Борисоглебский.
Преграда предназначена для защиты страны от нелегального проникновения мигрантов с территории Российской Федерации, передает Би-би-си. Длина забора составит 200 м, высота - 3,5 м.
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Правительство Норвегии считает целесообразным строительство защитного сооружения для того, чтобы и в будущем ограничить поток мигрантов в этом арктическом регионе, испытавшем минувшей зимой нашествие более пяти тысяч беженцев, пересекавших норвежско-российскую границу на велосипедах.
Начало строительства металлического забора вызвало критику со стороны руководителя секретариата совета стран Баренцева/Евроарктического региона Ларса Георга Фордаля.
В интервью радиостанции NRK он отметил, что строительство стальной преграды не решит проблем пограничной охраны на протяжении всей 200-километровой границы с Россией и, кроме того, сама идея огородиться от России забором, по его мнению, несет привкус холодной войны.
О возведении стены попросила глава полиции граничащего с Россией района Финнмарк Элен Катрин Хаетта. Она опасается, что приток нелегальных мигрантов в Норвегию может выйти из-под контроля.