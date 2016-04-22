Норвегия планирует сократить вооруженные силы, но усилить границу с Россией

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Independent Barents Observer.

Норвегия планирует выделить 16,2 млрд евро на армию в течение следующих 20 лет, что на 2,7 млрд меньше, чем предлагалось прошлой осенью.

Сообщается, что сокращения вооруженных сил запланированы с целью приобретения 52 новейших истребителей F-35, а также новых подводных лодок и патрульных самолетов.

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Вооруженные силы Норвегии планируют сократить на 1100 военнослужащих и 450 гражданских лиц.

Отмечается, что новый план по оптимизации военного бюджета будет представлен норвежскому парламенту в июне этого года.

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