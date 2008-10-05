Украина выполнила резолюцию ООН

Кабинет министров Украины постановлением № 888 от 1 октября 2008 года отменил санкции в отношении Руанды во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН от 10 июля 2008 года.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство признало утратившими силу, предыдущие постановления Кабинета министров (№ 1904 от 28 декабря 2000 года и № 842 от 20 июня 2007 года), согласно которым Украина присоединялась к международным санкциям в отношении Руанды, введенным соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Справка УНИАН. Санкции в отношении Руанды введены резолюциями Совета Безопасности ООН № 918 от 17 мая 1994 года, № 997 от 9 июня 1995 года и № 1011 от 16 августа 1995 года.

Согласно резолюциям ООН, страны должны были отказаться от поставок вооружения в Руанду.