Буш подписал план спасения экономики США

Вторая версия плана спасения экономики США, за которую проголосовали американские конгрессмены, стала законом - ее подписал президент Джордж БУШ, сообщает Би-Би-Си.

Перед этим палата представителей приняла предложения администрации. Голоса разделились так: 263 - за план, 171 - против.

Это было уже второе голосование в палате на этой неделе. В понедельник конгрессмены отвергли первоначальный вариант плана администрации, по которому на покупку правительством США невозвратных долгов предлагалось выделить до 700 млрд. долл.

Затем сенат одобрил новую версию плана с некоторыми поправками.

Еще до того, как стали известны результаты голосования, американские фондовые рынки начали расти.