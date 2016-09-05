Польские министры посетят Лондон после очередного нападения на поляков в Британии

Инцидент произошел в воскресенье, приблизительно через 12 часов после траурного марша в память о погибшем на минувшей неделе в Харлоу гражданине Польши Аркадиуше Йозвике, пишет Русская служба Би-Би-Си.

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На поляков напали утром в воскресенье четыре или пять человек. У одного из пострадавших сломан нос, у другого рассечена бровь. В полиции полагают, что нападение было совершено на почве ненависти, однако не связывают этот инцидент с нападением на Аркадиуша Йозвика.

Точная дата визита в Лондон главы МИД Польши Витольда Ващиковского, министра внутренних дел страны Мариуша Блащака и министра юстиции Збигнева Зебро пока не называется.

Неделю назад группа подростков в Харлоу напала на 40-летнего поляка Аркадиуша Йозвика. Через несколько дней гражданин Польши скончался в больнице от полученных травм.

В связи с нападением были задержаны шесть подростков 15-ти и 16-ти лет.

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Посол Польши в Великобритании Аркадий Жегоцкий тогда заявил, что шокирован жестоким нападением соотечественника. Он также отметил, что ситуация с безопасностью для граждан Польши в Соединенном Королевстве ухудшилась после референдума по вопросу о выходе Британии из ЕС.