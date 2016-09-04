В Сирии повстанцы отбили у ИГ 10 деревень

Силы Свободной сирийской армии при поддержке турецких танков, которые ранее 3 сентября пересекли границу Сирии, выбили боевиков "Исламского государства" из примерно 10 деревень. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Освобожденные деревни находятся на севере провинции Алеппо к востоку и югу от города Аль-Раи, который бойцы заняли после продолжавшегося много месяцев противостояния с ИГ.

Как сообщили повстанцы, их целью теперь будет освобождение деревень к востоку от Аль-Раи, вплоть до города Джераблус, рядом с которым турецкие танки 24 августа впервые пересекли сирийскую границу, начав операцию "Щит Евфрата".

Таким образом, фронт турецкого вторжения в Сирию, которое Дамаск считает нарушением суверенитета страны, приблизился к находящемуся под контролем сирийских курдов городу Манбидж.

Турецкие власти стремятся не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в пограничных с Турцией районах.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Турция отправила новую колонну из примерно 20 танков и нескольких БТР в деревню аль-Раи на севере Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство.

Турецкая армия начала операцию "Щит Евфрата" в среду 24 августа, направив танки, спецназ и авиацию на помощь Свободной сирийской армии. Эта повстанческая группировка, которая считается умеренной, противостоит "Исламскому государству" и вооруженным формированиям сирийских курдов.

Турецкие власти стремятся не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в пограничных с Турцией районах. Турецкое правительство считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями, несмотря на то, что некоторые из них пользуются поддержкой США, союзника Турции по НАТО.

Дамаск назвал вторжение турецких войск на сирийскую территорию нарушением суверенитета страны.