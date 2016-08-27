Тереза Мэй может запустить Brexit без голосования в парламенте - СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, Мэй обратится к 50-ой статье Лиссабонского соглашения о выходе из ЕС. Как пишет издание, премьер-министр проконсультировалась с правительственными юристами, которые сообщили, что у нее достаточно исполнительной власти для того, чтобы начать выход из ЕС без голоса Палаты общин.

Читайте такжеУ Мэй заявили, что Британия не будет начинать процедуру Brexit в 2016 году

«Премьер-министр дала ясно понять, что британский народ проголосовал за выход из ЕС», — сказал источник The Telegraph на Даунинг-стрит​. Также источник отметил, что Мэй не хочет дать возможность оппонентам остановить Brexit.

Формально результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС носят консультативный характер. Поэтому в Палате общин считают, что для формального начала Brexit должно быть проведено голосование, сообщает Telegraph.​ По информации газеты, большинство членов Палаты общин голосовали против выхода Великобритании из ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания может выйти из ЕС к концу 2019 года, а не в его начале, как прогнозировали некоторые политики.