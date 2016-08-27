Тереза Мэй может запустить Brexit без голосования в парламенте - СМИ
Тереза Мэй не будет проводить парламентское голосование по Brexit, а запустит формальный выход из ЕС самостоятельно.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.
По информации издания, Мэй обратится к 50-ой статье Лиссабонского соглашения о выходе из ЕС. Как пишет издание, премьер-министр проконсультировалась с правительственными юристами, которые сообщили, что у нее достаточно исполнительной власти для того, чтобы начать выход из ЕС без голоса Палаты общин.
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«Премьер-министр дала ясно понять, что британский народ проголосовал за выход из ЕС», — сказал источник The Telegraph на Даунинг-стрит. Также источник отметил, что Мэй не хочет дать возможность оппонентам остановить Brexit.
Формально результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС носят консультативный характер. Поэтому в Палате общин считают, что для формального начала Brexit должно быть проведено голосование, сообщает Telegraph. По информации газеты, большинство членов Палаты общин голосовали против выхода Великобритании из ЕС.
Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания может выйти из ЕС к концу 2019 года, а не в его начале, как прогнозировали некоторые политики.