Простыни на голом полу и собачьи миски: СМИ показали видео из тюрьмы для секс-рабынь ИГ

В недавно освобожденном от ИГ сирийском городе Манбиж оппозиционные силы обнаружили тюрьму, в которой исламисты удерживали и пытали секс-рабынь. Об этом пишет The Mirror.

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В здании 10 небольших комнат. Вероятно, в них удерживали и пытали женщин, которые отказывались выполнять приказы террористов.

Повстанцы из Военнного совета Манбижа рассказывают, что в тюрьме были найдены разнообразные приспособления, сексуальные стимуляторы, контрацептивы и наркотики. На видео также попали подушки в пятнах и простыни, лежащие прямо на полу. В одной из комнат на полу нашли также пластиковую собачью миску с едой, в другой – расческу.

Сама тюрьма находится в труднодоступном месте и хорошо спрятана.

Как сообщает Arab24, Военный совет Манбижа – это курдские отряды, воюющие на стороне Асада в Сирии. Для проасадовских сил захват Манбижа был крайне важен, поскольку город находится на ключевом пути между турецкой границей и «столицей» ИГ Раккой.