Курды после удачной операции должны покинуть Манбидж - премьер Турции

Об этом заявил премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Конечно, мы имеем определенные ожидания. США обещали, что курдские бойцы в составе демократических повстанческих сил вернутся на восток от Евфрата после завершения Манбиджской операции", - заявил турецкий премьер.

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В то же время, секретарь обороны США Эш Картер заявил, что освобождение Манбиджа стало важным шагом в кампании против ИГИЛ.

"Со своей стороны, военная коалиция продолжит сотрудничество с мотивированными и серьезными силами местных бойцов для победы над ИГИЛ", - сказал он.

Напомним, поддерживаемые коалицией во главе с США курдско-арабские "Демократические силы Сирии" (SDF) в пятницу, 12 августа, объявили об освобождении от боевиков "Исламского государства" (ИГ) сирийского города Манбидж.