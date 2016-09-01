Парламент Испании не смог утвердить Мариано Рахоя премьер-министром

Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

За его кандидатуру проголосовали 170 депутатов из 350. При этом Рахою не хватило всего шесть голосов для утверждения на пост председателя правительства Испании.

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BBC пишет, что повторное голосование состоится 2 сентября, в ходе которого потребуется поддержки простого большинства. Если этого не произойдет, то в Испании могут пройти третьи за год выборы.

Рахой занял свой мост в 2011 году. Как отмечает издание, ему приписывают ведущую роль в помощи Испании касательно «отхода от края пропасти экономического кризиса».

Ранее УНИАН сообщал, что либеральная партия "Граждане" и консервативная Народная партия будут действовать совместно в случае формирования нового правительства Испании.