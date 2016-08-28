Партия действующего премьера Испании договорилась о коалиции с либералами

Соответствующее соглашение представители двух политических сил подписали в воскресенье, 28 августа, в Мадриде, передает Deutsche Welle.

Она содержит в частности пакет из около 150 реформ, предлагаемых либералами в обмен и свое участие в правящей коалиции.

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Впрочем, обе партии не имеют достаточного количества мандатов для формирования правительственного большинства в парламенте, поэтому вынуждены рассчитывать на поддержку их правительства меньшинства другими депутатами и политическими силами. Эта поддержка будет необходима во время голосования за переизбрание Мариано Рахоя, который пока что исполняет обязанности руководителя правительства, повторно на пост премьер-министра страны.

Сам Рахой, который представляет консерваторов, заявил после подписания соглашения, что намерен встретиться 29 августа с председателем Испанской социалистической рабочей партии (ИСПР) Педро Санчесом, чтобы договориться о поддержке со стороны социалистов. Как минимум, речь может идти о воздержании социалистов от голосования. В противном случае стране следует готовиться к повторным парламентским выборам, предостерег Рахой.

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Вместе взятые либералы и консерваторы набирают 170 голосов - на шесть меньше, чем необходимо для большинства в парламенте из 350 депутатов. Во втором туре голосования, который ожидается в пятницу, достаточно просто обычного большинства голосов.

Напомним, консервативная Народная партия набрала наибольшее количество голосов на выборах 26 июня, но вернуть утраченное 20 декабря абсолютное большинство ей не удалось.