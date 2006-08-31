Телекомпания CNN опозорилась в эфире

Телекомпания CNN принесла извинения за инцидент, в ходе которого во время речи президента Буша в Новом Орлеане в эфир пошла беседа ведущей в туалете.

Кира Филлипс, ведущая передачи "Live From" в 12:48 по местному времени вышла из студии в туалет. В это время канал новостей транслировал речь Буша по случаю годовщины урагана "Катрина". Беспроводный микрофон ведущей остался включенным и передал приблизительно полторы минуты беседы, которую она вела с некой женщиной и в ходе которой она говорила о своем муже и брате.

"Мне нужно его оберегать", - рассказывала в частности ведущая, не зная, что микрофон включен. "Он женат, у него три ребенка, и его жена маниакально стремится все контролировать".

Другой ведущий CNN Дарин Каган сразу же вмешался в ход программы и пересказал телезрителям то, что сказал Буш.

"CNN испытала трудности со звуком в ходе сегодняшней президентской речи в Новом Орлеане," - говорится в заявлении CNN. "Мы приносим извинения нашим зрителям и президенту за неполадки".

Во вторник, 29 августа, СNN принесла свои извинения Белому дому. Не ясно, идет ли речь о техническом сбое или ошибке сотрудников. CNN, ссылаясь на корпоративную политику, заявила, что не станет комментировать, будет ли кто-то подвергнут дисциплинарным мерам.

Телекомпанию CNN не обходили стороной технические проблемы, особенно во время политических событий.

Так, в ноябре, в результате оплошности во время речи в прямом эфире вице-президента Дика Чейни на экране отображался мерцающий крест.

А в июле 2004, зрители услышали, как организатор общенационального съезда демократической партии Дон Мишер выругался во включенный микрофон из-за того, что после речи Джона Керри была задержка с падением воздушных шариков.

Корреспондент по материалам NEWSru.com