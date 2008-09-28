В Беларуси завершились выборы

В Беларуси завершились парламентские выборы. По данным властей, в голосовании приняли участие около 60 процентов избирателей.

Первые предварительные итоги ожидаются в понедельник утром.

Впервые с середины 1990-х годов к выборам в Беларуси были допущены кандидаты от оппозиции: 70 из 263-х претендентов на 100 депутатских мандатов.

За ходом выборов следили несколько сотен международных наблюдателей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Западу будет сложно не признать нынешние выборы законными.

Лидеры оппозиции Александр Козулин и Анатолий Лебедько заявили, что главное условие честных и справедливых выборов не выполнено - в составе избирательных комиссий нет ни одного представителя оппозиции.

Радио Свобода