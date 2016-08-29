Проверка боеготовности: в России мобилизируют резервистов для учений и проконтролируют оборонные предприятия
В мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки Вооруженных Сил Российской Федерации, примут участие структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Территориальные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности", - говорится в сообщении.
Также в ходе мероприятий внезапной проверки выполняются мобилизационные мероприятия с призывом граждан из запаса, в том числе резервистов, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте.
Призываемые из запаса военнообязанные будут участвовать в военных сборах, на которых пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, обучение по воинской учетной специальности, проведут боевое слаживание в составе подразделений.
Читайте такжеВнезапная проверка боеготовности российских войск: РФ подняла в воздух самолеты и вертолеты
В Минобороны РФ подчеркнули, что впервые вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки решаются с привлечением полевых учреждений Банка России.
Также планируется проверить готовность ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса юга России к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск.
Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.
25 августа Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка будет проводиться по 31 августа.