Внезапная проверка боеготовности российских войск: РФ подняла в воздух самолеты и вертолеты

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в проверке будут задействованы МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другие. В качестве контрольных целей будут использованы более 30 единиц авиационной техники.

"Самолеты и вертолеты будут выполнять полеты на высотах от 50 до 10 тысяч метров с различными скоростями для того, чтобы остаться незамеченными для радиолокационных станций дежурных сил ПВО округа", — говорится в сообщении.

Читайте такжеМинобороны Литвы отреагировало на внезапную проверку боеготовности ВС РоссииКак сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.

25 августа Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка будет проводиться по 31 августа.