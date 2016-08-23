Врачи извлекли из желудка индийца 40 ножей, после операции любитель "остренького" раскаялся (фото)

Как удалось установить медработникам, 42-летний мужчина в буквальном смысле глотал ножи.

Такое количество острых предметов накопилось у него в желудке за три месяца.

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По словам врачей, пациент пришел в больницу на прошлой неделе с жалобой на сильные боли в желудке. При этом он не признался, что глотает ножи. Это выяснилось только в ходе обследования.

Операция продолжалась пять часов, ее проводили пять врачей. "Это была сложная операция и мы должны были все заранее спланировать, чтобы она прошла успешно", - говорит врач Джатиндер Малхольтра.

Сейчас пациент находится в больнице, его жизни уже ничего не угрожает. Теперь врачи пытаются выяснить, почему мужчина глотал ножи.

"Мы не знаем точной причины, но похоже, что он страдает от какого-то физиологического расстройства. Даже его семья не знала о его привычке глотать ножи", - пояснил Малхольтра.

Сейчас пациенту оказывается психологическая помощь. "Он пообещал, что он больше никогда не притронется к ножу, но его семье придется следить за ним", - говорит врач.