Трамп призвал власти США расследовать причастность Фонда Клинтон к международной коррупции

Как сообщает Reuters, Трамп потребовал от министерства юстиции назначить специального прокурора для проведения расследования.

Выступая в штате Огайо на митинге перед своими сторонниками, Трамп обвинил Фонд Клинтон в коррупции.

По его словам, благотворительная организация, возглавляемая супругами Клинтон, принимала пожертвования от иностранных доноров. Взамен они получали преференции от Госдепартамента США, который с 2009-го по 2013 год возглавляла Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, ранее в штабе Клинтон призвали Трампа "объяснить роль Кремля" в его кампании.