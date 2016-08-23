Трамп призвал власти США расследовать причастность Фонда Клинтон к международной коррупции
12:24, 23 августа 2016Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил Фонд Клинтон в коррупции.
REUTERS
Как сообщает Reuters, Трамп потребовал от министерства юстиции назначить специального прокурора для проведения расследования.
Выступая в штате Огайо на митинге перед своими сторонниками, Трамп обвинил Фонд Клинтон в коррупции.
По его словам, благотворительная организация, возглавляемая супругами Клинтон, принимала пожертвования от иностранных доноров. Взамен они получали преференции от Госдепартамента США, который с 2009-го по 2013 год возглавляла Хиллари Клинтон.
Как сообщал УНИАН, ранее в штабе Клинтон призвали Трампа "объяснить роль Кремля" в его кампании.
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