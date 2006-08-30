Американский сенатор поставил Россию в список ”враждебных режимов”

Председатель сенатского комитета по международным делам сенатор-республиканец Ричард ЛУГАР поставил Россию вместе с Ираном и Венесуэлой в один ряд в списке "враждебных режимов", которые используют свои энергоресурсы для давления на соседние страны.

Как передает РИА «Новости»,с таким утверждением С.ЛУГАР выступил во вторник на международном "энергетическом саммите", открывшемся в Уэст Лафайете (штат Индиана).

"Враждебные режимы от Венесуэлы и Ирана до России используют поставки энергии в качестве средства для давления на своих соседей", - заявил глава сенатского комитета в своем докладе, посвященному характеру новых "энергетических угроз" для национальной безопасности США.

"Мы привыкли думать в терминах, касающихся ведения обычных войн между государствами, но энергия сейчас становится предпочтительным видом оружия для тех, кто ею располагают", сообщил сенатор, предупредив об опасности "силового" использования энергетики в международных отношениях.

Выступив с призывом срочно выработать в США новую общенациональную политику в сфере энергоресурсов, чтобы "избавиться от геополитических угроз со стороны богатых нефтью режимов", сенатор предупредил также о высокой цене, которую американской экономике приходится платить за импорт нефти из-за рубежа.

Сообщив, что на импортные закупки нефти США в этом году потратят 320 млрд. долл., глава сенатского комитета напомнил, что "это примерно та же сумма, которую США потратили на войну и реконструкцию в Ираке в течение первых трех лет этого конфликта".

"Наше экономическое здоровье зависит от сил, которые находятся далеко за пределами нашего контроля, включая решения враждебных стран", - заявил Р.ЛУГАР, напомнив также, что США "сохраняют массивное военное присутствие за рубежом, частично для того, чтобы защитить жизненно важные для нас нефтяные поставки".

"По одной из консервативных оценок связанные с нефтью военные затраты США на Ближнем Востоке достигают 50 миллиардов долларов в год, но у нас нет гарантий того, что даже наши вооруженные силы смогут предотвратить энергетическую катастрофу", - сказал сенатор, добавив, что, продолжая импортировать нефть, США "с каждым днем усугубляют проблему, участвуя в громадной передаче богатств авторитарным режимам".