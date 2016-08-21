Теракт на свадебной церемонии в Турции: власти сообщили о 30 погибших и 94 раненых
08:54, 21 августа 2016Мир
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Число погибших в результате взрыва на свадебной церемонии в городе Газиантеп на юге Турции возросло до 30 человек, 94 пострадали.
REUTERS
Число погибших в результате взрыва на свадебной церемонии в городе Газиантеп на юге Турции возросло до 30 человек, 94 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.
Ранее сообщалось о 22 погибших и 94 раненых.
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Вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что атаку совершил террорист-смертник. Представители властей называют возможными ответственными за теракт как боевиков Курдской рабочей партии, так и террористов ИГ. На фотографиях с места инцидента, как пишет агентство, видны несколько тел погибших.
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