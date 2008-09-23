Европарламент запретил призывы к терроризму, но оставил свободу слова

Европарламент поддерживает введение санкций за призывы к терроризму, но считает необходимым обеспечить свободу слова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренном сегодня депутатами докладе Розлин ЛЕФРАНСУА (группа социалистических партий, Франция).

“За” проголосовали 600 депутатов, “против” – 21, воздержались – 39.

В документе отмечается, что Европарламент в целом поддерживает предложение Еврокомиссии относительно введения уголовной ответственности за призывы к терроризму, набор террористов и подготовку террористов.

В то же время, депутаты отметили, что публичные призывы к терроризму могут караться лишь в том случае, если они действительно являются серьезной угрозой для осуществления террористических актов, а не просто рассуждением на темы терроризма.

Депутаты отметили, что право на свободу слова должно, как и ранее, уважаться в странах-членах ЕС, а поэтому, при введении уголовной ответственности за призывы к терроризму, страны-члены должны руководствоваться Европейской конвенцией прав человека и Хартией фундаментальных прав ЕС.