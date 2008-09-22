Россия как-то и не заметила, что Президент сменил фамилию (опрос)

Россияне полностью одобряют действия премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА и Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА во время конфликта на Кавказе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом cвидетельствуют данные последнего социологического опроса, проведенного аналитическим центром "Левада-центр".

В частности, рейтинг одобрения деятельности Д.МЕДВЕДЕВА к сегодняшнему дню составил 83% (против 14%), действия В.ПУТИНА на посту премьер-министра поддерживают 88% опрошенных россиян (против 10%).

За последний месяц поддержка Д.МЕДВЕДЕВА со стороны россиян выросла на 10% (с 73 до 83%), В.ПУТИНА на 5% (с 82% до 88%).

При этом 28% опрошенных полагают, что реальная власть в стране находится в руках премьер-министра, и лишь 16% считают, что Россией управляет Президент. 48% россиян считают, что власть сконцентрирована «в равной степени в руках обоих».

В тоже время более половины всех россиян - 54% - уверены, что Д.МЕДВЕДЕВ "в основном продолжает политику В.ПУТИНА", 30% - «полностью продолжает политику В.ПУТИНА». 8% опрошенных считают, что Д.МЕДВЕДЕВ «постепенно меняет политический курс».