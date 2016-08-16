Под Вроцлавом начались раскопки в поисках "золотого поезда" нацистов

Раскопки проходят на 65-м километре дороги между Вроцлавом и Валбжихом в Нижней Силезии, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Проводит раскопки команда под руководством двух археологов-любителей Петра Копера и Андреаса Рихтера, которые в 2015 году и высказали версию, что во время наступления Красной армии в 1945 году поезд, которым немцы вывозили ценности из оккупированных территорий, исчез в тоннеле между Валбжихом и Вроцлавом. По их словам, поезд был обнаружен в подземном тоннеле с помощью георадару.

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Поиски начались сразу в трех местах. Копать планируют на глубину до 6 м. На место раскопок уже доставили два экскаватора. Команда археологов ожидает результаты поисков уже в течение недели, заявил один из членов поисковой команды Анджей Гаик.

Слухи о "золотом поезде" нацистов ходят в регионе с 1970-х годов. Однако краковские историки после сенсационного заявления Копера и Рихтера так и не нашли следов "золотого поезда". Если же кладоискатели таки найдут поезд, то будут иметь право, в соответствии с польскими законами, на 10% от найденного. Ранее они обещали потратить эти средства на создание музея на месте находки.