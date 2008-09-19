Лавров оправдывает оккупацию части Грузии угрозой для мирного населения

Все, что сейчас происходит в Абхазии и Южной Осетии, уже не имеет отношения к миротворческой деятельности. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Комитета по международным делам Совета Федерации.

"Там после признания Россией этих двух республик создаются базы, там размещается воинский контингент РФ в ответ на прямое обращение законно избранных властей в суверенном государстве", - цитирует министра РосБизнесКонсалтинг.

По его словам, реакция Запада уже последовала. "Они считают, что это незаконно. Эти оценки мы слышали и не раз им заявляли, что другого способа обеспечить безопасность и проживание югоосетинского и абхазского народов мы не видим", - отметил С.Лавров, подчеркнув, что политика режима Михаила Саакашвили целиком направлена на то, чтобы применять силу для восстановления своей территориальной целостности. "Мы больше не можем оставлять на волю судьбы и агрессивного режима жизнь и достоинство южных осетин и абхазов", - сказал С.Лавров.

Также он подчеркнул, что российские миротворцы продолжают выполнять свои обязанности в зоне безопасности вокруг Абхазии и Южной Осетии.

Министр отметил, что Россия надеется, что в соответствии с договоренностями между Дмитрием Медведевым и Николя Саркози, достигнутыми 8 сентября 2008 г., Евросоюз и ОБСЕ разместят в зоне безопасности дополнительную миссию международных наблюдателей к 1 октября. По словам С.Лаврова, только тогда российские миротворцы в течение 10 дней покинут эту территорию.