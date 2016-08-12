Путин уволил Иванова с должности руководителя своей администрации

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Иванов назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, в новой должности он сохранил место в Совете Безопасности России.

Администрацию Путина возглавит Антон Вайно, ранее занимавший должность замглавы администрации президента.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Зурабов был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года. Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.