"Это была нелегкая миссия": в Кремле оценили работу Зурабова в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время будет назначен новый посол России в Украине», - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ назначить нового посла в Украине или в этом вопросе будет взята пауза.

Он подчеркнул, что как только будут выполнены дипломатические процедуры и подписан указ, пресс-служба Путина проинформирует об этом соответствующим образом.

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Отвечая на вопрос, с чем связано увольнение Зурабова, Песков сказал: «Михаил Зурабов чуть меньше семи лет возглавляет российское дипломатическое представительство в Киеве - это достаточно большой срок для посла».

Песков отметил, что Зурабов продолжительное время занимал эту должность, и он действительно высказывал пожелание покинуть ее.

«Безусловно, его работа очень высоко оценена в Кремле, в том числе президентом. На период его работы пришлись нелегкие и беспрецедентные события в Украине, и с точки зрения наших двухсторонних отношений, конечно, это была очень нелегкая миссия», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Зурабова от обязанностей посла России в Украине.

Зурабов был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года.

Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.