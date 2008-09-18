В Пакистане боевики захватили в заложники 300 школьников

Боевики захватили школу в районе Верхний Дир в Северо-Западной Пограничной провинции. В заложниках у бандитов оказались около трехсот детей, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на пакистансий телеканал PTV. Отметим, что на англоязычной версии сайта PTV о захвате заложников нет ни слова.

Корреспонденты с места событий утверждают, что боевики также стреляли в местных жителей, пытавшихся вызволить детей из плена. О числе погибших информации пока нет, пишет Лента.ру.

К какому движению принадлежат бандиты, также не уточняется. Ответственность за нападение на школу пока не взяла на себя ни одна радикальная группировка.

Отметим, что на северо-западе Пакистана, как считают американские спецслужбы, укрывается большое количество боевиков движений "Талибан" и "Аль-Каеда". 3 сентября армия США в поисках боевиков радикальных группировок провела масштабную операцию в Северо-Западной Пограничной провинции Пакистана.