Медведев хочет придать новое качество отношениям России со США

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что США смогут справиться с экономическими потрясениями, которые затрагивают другие страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

«Мы надеемся, что администрация США сможет справиться с тяжелейшими финансовыми потрясениями в США, которые в значительной мере отражаются на других государствах», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что приоритетным направлением российской внешней политики остаются отношения РФ с США.

По его словам, не смотря на ряд принципиальных различий в подходах к определенным международным проблемам, руководство России убеждено, что есть все возможности для выстраивания конструктивного диалога на долгосрочной основе.

«История российско-американских отношений знала не мало острых ситуаций, но в итоге всегда торжествовал здравый смысл, прагматизм и учет интересов друг друга», - подчеркнул Президент РФ.

Он убежден, что между двумя странами накоплен значительный потенциал для продвижения политического диалога, связей в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной областях, расширения гуманитарных контактов.

«Разменять по мелочам эти достижения, возрождая стереотипы прежних лет было бы политически не дальновидно. Напротив надо умело воспользоваться всеми достижениями для придания нашим отношениям нового качества», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.