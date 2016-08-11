В Канаде предотвращен теракт, преступник убит

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CBC News.

Убитым оказался 24-летний Аарон Драйвер. Он взорвал устройство, ранив себя и другого человека. У Драйвера также было еще одно взрывное устройство, которое он собирался взорвать. Именно поэтому полиция застрелила его.

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Драйвер был сторонником террористической организации ИГИЛ. В июне 2015 года он был арестован, однако суд отпустил его в начале этого года при условии соблюдения определенных условий.

​Как сообщает CTV News со ссылкой на правительственные данные, подозреваемый якобы планировал использовать самодельное взрывное устройство для дальнейшего подрыва его в общественном месте.