В Канаде предотвращен теракт, преступник убит

07:39, 11 августа 2016
Мир
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Подозреваемый в подготовке теракта был убит при столкновении с полицией в канадском городе Стратрой. 

REUTERS

Об этом сообщает РБК  со ссылкой на CBC News.

Убитым оказался 24-летний Аарон Драйвер. Он взорвал устройство, ранив себя и другого человека. У Драйвера также было еще одно взрывное устройство, которое он собирался взорвать. Именно поэтому полиция застрелила его.

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Драйвер был сторонником террористической организации ИГИЛ. В июне 2015 года он был арестован, однако суд отпустил его в начале этого года при условии соблюдения определенных условий.

​Как сообщает CTV News со ссылкой на правительственные данные, подозреваемый якобы планировал использовать самодельное взрывное устройство для дальнейшего подрыва его в общественном месте. 

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