В неспокойной Турции произошел взрыв у здания больницы: не менее 50 раненых

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Как пишет издание, целью террористов был полицейский автомобиль, который стоял напротив медицинского учреждения.

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Как следствие, были ранены не менее 50 гражданских жителей.

Сейчас турецкая полиция проводит операцию по розыску террористов. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее во время акции в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анталии прогремел взрыв. В результате инцидента легкие ранения получили по меньшей мере два человека.