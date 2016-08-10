На юге Турции прогремели два взрыва: 6 погибших, 54 раненых

21:43, 10 августа 2016
Мир
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В среду вечером на юге Турции произошли два взрыва - в провинциях Мардин и Диярбакыр.

REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Двое мирных жителей были убиты и еще 50 получили ранения в результате теракта возле полицейского автомобиля, проезжающего мимо здания больницы в провинции Мардин.

Кроме того, взрыв произошел в районе Сур провинции Диярбакыр у моста, по которому также проезжал полицейский автомобиль.

В результате атаки были убиты четверо мирных жителей и еще четверо полицейских получили ранения.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы.

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Как сообщал УНИАН, в юго-восточной турецкой провинции Мардин произошел взрыв у здания больницы.

Как следствие, были ранены не менее 50 гражданских жителей.

Сейчас турецкая полиция проводит операцию по розыску террористов. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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