Der Spiegel: Фантаст

Об этом пишет Марк Питцке в статье "Фантаст", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Он притягивает хаос. В понедельник Дональд Трамп произнес свою "программную речь об экономической политике", чтобы наконец сменить тему после провальной недели, когда из-за гневных тирад начали падать его рейтинги. Но на самом деле эта стратегия не работает.

Ровно 14 раз протестующие прерывали выступление Трампа перед Детройтским экономическим клубом в пострадавшей автомобильной метрополии. Акция была хорошо скоординирована: протестовали, в основном, женщины, каждые несколько минут одна из них вскакивала, выкрикивала что-то и потом ее выводили из зала. Прерываясь, Трамп изо всех сил пытался дочитать свою речь с телесуфлера.

Это не было мучением для него. Хотя кандидат от республиканцев отказался от обычных выпадов, он просто выкрикивал слова, написанные для него другими. Казалось, будто он играет бизнес-лидера, как в своем реалити-шоу "The Apprentice" ("Стажер").

Было заметно, что он читал чужие мысли с телесуфлера. Экономический план Трампа "Америка прежде всего" – это смесь хорошо известных консервативных идей и новых лозунгов избирательной кампании. Некоторые предложения принесут пользу верхушке, остальные привлекут средний класс, но все они либо показуха, либо политические фантазии.

"Мы предлагаем новое будущее", - сказал он. "Американизм, а не глобализм – вот наш новый девиз". Но Трамп не сообщил никаких деталей о том, как это реализовать. Вместо этого, он рассказал о ближайшем времени, когда он собирается представить новые планы – хотя они должны были быть отражены именно в этой речи.

"Новое будущее" Трампа, по его собственным словам, стоит на трех "китах": налогах (иногда повышении, иногда понижении), регулировании (прочь его) и торговле (прочь от остального мира).

Налоги

Это была единственная новость: Трамп хочет сократить верхнюю ставку подоходного налога с 39,6% только до 33%, вместо ранее "обещанных" 25%. В то же время он хочет урезать корпоративный налог (от "частных до корпораций из Fortune-500") на 15% - радикальное сокращение, по сравнению с текущей максимальной ставкой (35%). А налоги с наследства он вовсе хочет отменить.

Больше всех должны радоваться самые состоятельные из самых состоятельных. Несколько независимых экспертных организаций считают, что выгодным план Трампа будет для "главного одного процента". Неудивительно, его новая команда экономических советников, которую Трамп представил в пятницу, состоит в основном из миллионеров, миллиардеров и акул с Уолл-стрит.

"Самая большая налоговая революция со времен Рейгана", - так Трамп назвал свои предложения, при том, что республиканцы давно опровергли предполагаемый успех так называемой "рейганомики".

Регулирование

Это старое увлечение американских консерваторов. Государство создает слишком много правил для экономики и давит, прежде всего, на малый бизнес вплоть до его банкротства. Трамп учел это положение, скорее, в укор скептически настроенным республиканцам в Конгрессе, но оставил его просто лозунгом.

Как президент, он немедленно объявит "мораторий на новые правила властей". Существующие он отменит, в порядке их "важности для здоровья и безопасности". Этот выпад обусловлен недовольством правых из-за нормативных актов по защите окружающей среды.

Трамп пренебрежительно заявил, что заменит бюрократов на "экспертов" (неважно, какая будет разница), и, конечно же, отменит реформу Обамы в сфере здравоохранения. Ничто из этого нельзя осуществить без Конгресса – и без каких-либо менее сложных альтернатив, о которых Трамп молчит.

Торговля

Любимая тема Трампа: "катастрофическая" торговая политика США. Он хочет "пересмотреть условия" соглашения о ЗСТ "НАФТА" или "расторгнуть его". Транс-Тихоокеанское партнерство Трамп хочет "приостановить" и обложить штрафными тарифами страны, которые "мошенничают". Ничего нового, по-прежнему провальные идеи, которые могут спровоцировать новую рецессию, что подтверждает даже политически консервативная поляризованная торговая палата США.

Но Америка Трампа не нуждается в остальном мире. "По улицам будут ездить американские автомобили, города соединят американские самолеты, американские корабли будут патрулировать моря, американская сталь позволит строить новые небоскребы по всей стране", - кричал он охрипшим голосом.

В четверг свои планы представит Хиллари Клинтон.