В Турции прогремела серия взрывов

В результате серии взрывов, произошедших в воскресенье вечером в Турции, ранения получили 27 человек, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Около 21:30 воскресенья взрывное устройство сработало возле одной из школ в европейской части Стамбула. Пострадали 6 человек - граждане Турции. С ранениями, не представляющими угрозы для жизни, они госпитализированы.

Спустя 3 часа после инцидента в Стамбуле сразу три взрывных устройства сработали на турецком курорте Мармарис. Одна из бомб была заложена под сиденье микроавтобуса, еще два взрывных устройства были спрятаны в урны на одной из оживленных улиц курорта.

При взрывах в Мармарисе, по словам представителя местной полиции, ранения получил 21 человек - 11 граждан Турции и 10 туристов из Великобритании. Все получившие ранения находились рядом с микроавтобусом, в котором была заложена бомба. При срабатывании еще двух взрывных устройств, по данным полиции, никто не пострадал.

Состояние 4 пострадавших британских туристов, по данным МИД Великобритании, оценивается врачами как серьезное, однако угрозы для их жизни нет.

Пока ни одна из действующих на территории Турции экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за серию взрывов. Однако высокопоставленные представители турецкой полиции, пожелавшие остаться неназванными, уже возложили вину за теракты на курдских сепаратистов.