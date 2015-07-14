В Таиланде за взятки будут лишать жизни
10:19, 14 июля 2015Мир
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Высшая мера наказания предусмотрена для чиновников.
Закон предусматривает и более мягкое наказание - от 5 до 20 лет лишения свободы / gdefon.com
В Таиланде вступила в силу поправка к закону о борьбе с коррупцией, по которой взяточников будут лишать жизни.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Высшая мера наказания предусмотрена для чиновников, а также представителей международных организаций, которые стали участниками коррупционных схем в особо крупных размерах.
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Соответствующий закон предусматривает и более мягкую меру - от 5 до 20 лет лишения свободы.
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