В Иране казнили физика-ядерщика, загадочно попавшего в США и вернувшегося в 2010 году - СМИ

Об этом сообщает BBC.

По словам матери ученого, тело ее сына было доставлено в их родной город. При этом на теле имелся след вокруг шеи, показывающий, что Амири был повешен. Позже он был похоронен.

По некоторым данным, Амири имел глубокие познания о ядерной программе Ирана.

Физик 1977 года рождения в 2009 году выехал в Мекку на традиционное мусульманское паломничество.

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Затем он исчез, а Иран обвинил власти Саудовской Аравии в том, что те задержали физика и выдали его США. Иранские власти отвергали утверждения американских и саудовских ученых о том, что Амири мог просто решить не возвращаться в Иран.

В марте 2010 года телеканал ABC News сообщил, что физик сбежал в США и помогает ЦРУ в сборе информации о ядерной программе Ирана. Вашингтон, в свою очередь, заявлял, что ему ничего не известно об Амири.

В июне 2010 года Амири действительно обнаружился в США. На видео он заявил, что был похищен и подвергся сильному психологическому давлению со стороны ЦРУ для выдачи секретной информации. На последующем видео в конце июня он заявил, что ему якобы удалось бежать от американских спецслужб.

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В июле он неожиданно объявился в иранской секции посольства Пакистана в США, после чего вернулся в Иран, где его встретили как героя.

США категорически отрицали причастность к похищению ученого. Американские официальные лица утверждали, что Амири сбежал в США по собственной воле и передал им некую "полезную информацию".

В мае 2011 года Амири был арестован в Иране и, как сообщалось, получил длительный тюремный срок за госизмену.