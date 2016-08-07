"Аллаху акбар!": В бельгийском Шарлеруа мужчина ранил мачете двух женщин-полицейских

00:03, 07 августа 2016
Мир
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Человек с мачете, кричавший "Аллаху акбар!", ранил двух женщин-полицейских в бельгийском городе Шарлеруа.

REUTERS

Как передает Reuters, нападавший был обстрелян третьим полицейскими и впоследствии скончался от полученных ранений.

"Первоначальные признаки явно указывают на терроризм", - прокомментировал инцидент премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

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Отмечается, что злоумышленник достал мачете, когда два офицера около городского управления полиции обратились к нему с просьбой о досмотре.

По словам очевидцев, они услышали 5-6 выстрелов в быстрой последовательности, а затем, примерно через 30 секунд, еще 3 выстрела.

Личность нападавшего пока не установлена, документов он при себе не имел.

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