ООН: Боевики ИГ взяли в плен 3000 беженцев в Ираке
В Ираке террористическая организация "Исламское государство" взяла в плен около 3000 беженцев.
Об этом сообщается в докладе ООН, опубликованном 5 августа, передает Радио Свобода.
Речь идёт о жителях района аль-Хавиджа провинции Киркук на севере Ирака, спасавшихся бегством от исламистов. Они попали в руки членов группировки 4 августа.
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Сообщается, что более десяти пленников были казнены.
Район аль-Хавиджа, население которого до войны составляло около 400 тысяч человек, находится под контролем "Исламского государства". Многие жители были вынуждены уйти из аль-Хавиджи, став беженцами внутри своей страны. За последние два года в Ираке свои дома покинули не менее трёх с половиной миллионов человек.
Как сообщал УНИАН, 3 августа Европол начал расследование причастности "Исламского государства" к организации миграционного кризиса в Европе.