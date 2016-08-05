Пограничники рассказали, как Россия усиливает береговую охрану ФСБ в оккупированном Крыму новым вооружением

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Крым.Реалии.

"30 июля в Балаклаву с судостроительного завода "Алмаз", что в Санкт-Петербурге, доставили две единицы пограничных сторожевых катеров типа "Соболь", – рассказал он.

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Ранее Слободян заявлял, что украинские пограничники наблюдают ротацию сил Российской Федерации в аннексированном Крыму, вблизи административной границы.

В частности, как утверждает он, перебросили бронетанковую группу из 247 десантного штурмового полка, который дислоцируется в Ставрополе, и 7-й десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска.