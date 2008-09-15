Введение Киевом наказания за двойное гражданство ударит по Израилю?

Израильский парламент (Кнессет) обеспокоен намерением Украины ввести уголовную ответственность за двойное гражданство.

Об этом заявил депутат Кнессета, член парламентского лобби связей с Украиной Зеев ЭЛЬКИН в интервью «Немецкой волне».

“Когда речь идет о постсоветском пространстве, всегда есть причины для беспокойства. Хотя понятно, что эта инициатива не направлена против украинских граждан, которые живут в Израиле. Они косвенно оказались под ударом из-за совсем других проблем. Думаю, что реальный диалог с украинской стороной начнется после возвращения Кнессета с парламентских каникул”, - сказал З.ЭЛЬКИН.

В то же время депутат Кнессета выразил надежду на то, что любые изменения в законодательной базе Украины о гражданстве не нанесут вреда интересам простых людей.

По разным оценкам, сейчас в Израиле более 50 тысяч человек являются владельцами украинского и израильского паспортов.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от БЮТ Виктор ШВЕЦ и Владимир МАКИЕНКО зарегистрировали 11 сентября в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности за добровольное получение гражданства другого государства)”.

Документом предлагается усовершенствовать механизм уголовно-правовой регуляции отношений в сфере незаконных действий граждан Украины по приобретению гражданства другого государства.

Предложенным законопроектом предлагается закрепить в отраслевом законодательстве Украины о гражданстве положения относительно установления юридической ответственности любых лиц за его нарушение, а не только должностных и служебных, как это предусмотрено сегодня.

В нем также предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины новую статью «Добровольное приобретение гражданства другого государства», где предусмотреть, что добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия, карается ограничением свободы сроком до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, либо штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.