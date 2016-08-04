Резня в Лондоне: полиция рассказала новые подробности нападения на Рассел-сквер

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника комиссара лондонской полиции Марка Роули, передает РБК.

По его словам, говорить о террористических мотивах атаки нельзя, поскольку свидетельств «радикализации» задержанного не имеется. Скорее всего, отметил помощник комиссара, речь идет о психических проблемах.

«Вся работа, которую мы проделали до настоящего момента, указывает на то, что причиной инцидента стали психические проблемы», - сказал он.

«Мы верим, что это была спонтанная атака и что жертвы выбирались наугад», - подчеркнул помощник комиссара.

Кроме того, Роули сообщил, что погибшая в результате атаки - гражданка США. Пострадали граждане CША, Израиля, Австралии и Великобритании.

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19-летний молодой человек с ножом напал на прохожих на Расселл-сквер, который находится в центре Лондона недалеко от Британского музея. В результате атаки погибла 60-летняя женщина и пять человек пострадали.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого с помощью электрошокера. Позже он был арестован.

Роули ранее называл терроризм одной из возможных версий в расследовании нападения. Кроме того, он отмечал, что «психическое состояние» задержанного - это «важный фактор в этом инциденте и одна из главных линий расследования».