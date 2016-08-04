Во французской тюрьме заключенный захватил двоих заложников - СМИ

Один из заключенных в тюрьме во французском городе Ле-Ман взял в заложники другого заключенного и охранника. Об этом со ссылкой на BFMTV пишет "РБК".

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По информации издания, к месту происшествия направлен спецназ.

Другие подробности пока не сообщаются.