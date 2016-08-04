Во французской тюрьме заключенный захватил двоих заложников - СМИ
14:07, 04 августа 2016Мир
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Заключенный захватил двоих заложников, на место происшествия направили спецназ.
REUTERS
Один из заключенных в тюрьме во французском городе Ле-Ман взял в заложники другого заключенного и охранника. Об этом со ссылкой на BFMTV пишет "РБК".
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По информации издания, к месту происшествия направлен спецназ.
Другие подробности пока не сообщаются.
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