Сегодня первые похороны жертв катастрофы Ту-154

В Анапе сегодня пройдут первые похороны жертв катастрофы российского самолета Ту-154, упавшего 22 августа в Донецкой области.

Как сообщает радио «Свобода», расходы на погребение взяла на себя администрация города. Семье каждого жителя Краснодарского края, погибшего в авиакатастрофе, будет выплачено 500 тысяч рублей.