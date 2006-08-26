Сегодня первые похороны жертв катастрофы Ту-154
10:28, 26 августа 2006Мир
662
Расходы берет на себя администрация Анапы
В Анапе сегодня пройдут первые похороны жертв катастрофы российского самолета Ту-154, упавшего 22 августа в Донецкой области.
Как сообщает радио «Свобода», расходы на погребение взяла на себя администрация города. Семье каждого жителя Краснодарского края, погибшего в авиакатастрофе, будет выплачено 500 тысяч рублей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter