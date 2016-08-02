Очередь дошла до спорта: турецкие власти увольняют футбольных судей

"Наша федерация сочла необходимым уволить 94 человека, включая арбитров всех уровней, а также их ассистентов, членов регионального судейского комитета, а также региональных и национальных наблюдателей", - говорится в заявлении турецкой футбольной федерации, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Турции на новые должности назначили 167 генералов

Ранее совет футбольной федерации ушел в отставку в полном составе, чтобы "помочь расследованию".

Более 60 тыс. человек, среди которых военные, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналистов уже были арестованы, уволены или оказались под следствием по подозрению в причастности к мятежу. Были закрыты более двух тысяч организаций.

Власти Турции считают вдохновителем попытки госпереворота Фетхуллу Гюлена, который живет в американском штате Пенсильвания. Сам Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал попытку переворота.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в том, что они поддерживали неудачную попытку военного переворота.