Эрдоган обвинил Запад в поддержке госпереворота и террора

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News. "Сейчас я спрашиваю: Запад предоставляет поддержку террору или нет? Запад на стороне демократии или на стороне переворотов и террора? К сожалению, Запад оказывает поддержку террору и стоит на стороне переворотов", - заявил Эрдоган в Анкаре во время выступления перед зарубежными инвесторами.

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"Мы не получили той поддержки, которую мы ожидали от наших друзей, ни во время, ни после попытки переворота", - сказал Эрдоган.

Турецкий президент указал, что ни один западный лидер не посетил Турцию, чтобы выразить соболезнования и продемонстрировать солидарность с турецким народом.

Также Эрдоган заявил, что переворот был устроен организацией мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а планирование попытки переворота осуществлялось из-за рубежа.