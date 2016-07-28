Турция требует от США выдать Гюлена и грозит последствиями для двусторонних отношений

В Турции считают неизбежным влияние возможного отказа США от экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке переворота, на отношения двух стран. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, со ссылкой Нaber Ajans пишет "Европейская правда".

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"В этой ситуации мы не можем молчать. Если США не выдадут нам Гюлена, это неизбежно скажется на наших отношениях", - сказал он.

Ранее турецкий мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власть называет вдохновителем переворота, осудил действия мятежников. Он подчеркнул, что те последователи его движения, которые поддержали военный переворот, "однозначно изменили своим идеалам".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль. Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.