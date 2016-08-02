Россия может подключить стратегическую авиацию в Сирии после уничтожения Ми-8 - СМИ

Данная авиация нанесла бы удары не по самому Алеппо, а по близлежащим территориям, где находятся позиции боевиков, передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на информированные источники.

При этом отмечается, что окончательное решение будет принято по результатам консультаций в Генштабе РФ.

Читайте такжеЭкипаж сбитого в Сирии российского вертолета погиб - КремльНапомним, 1 августа Минобороны РФ сообщило, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8.

На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, все они погибли.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии.