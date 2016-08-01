В Сирии под Алеппо сбили российский вертолет: на борту было 5 человек (фото)
В Сирии сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"1 августа в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии", - говорится в сообщении.
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Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии.
24 ноября 2015 года турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.
12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", два пилота погибли.
По состоянию на 19 июня Министерство обороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.