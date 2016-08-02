Новым министром обороны Грузии назначен Леван Изория

Изория сменит на посту главы оборонного ведомства Грузии Тинатин Хидашели, которая была в этой стране первой женщиной министром обороны и представляла в правительстве прозападную «Республиканскую партию», передает Радио Свобода.

Хидашели подала в отставку 1 августа из-за участия в предвыборной кампании: 8 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. На них «Республиканская партия» и партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили выступят отдельно, хотя до последнего времени они составляли одну правящую коалицию.

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Комментируя назначение Левана Изории министром обороны, Тинатин Хидашели заявила журналистам, что премьер-министр и правящая партия тем самым «нарушили принцип гражданского контроля над армией», поскольку Леван Изория занимал высокую должность в системе государственной Службы безопасности.

Леван Изория, в свою очередь, пообещал продолжить курс на вступление страны в НАТО и углубить реформы армии.

«Для меня высокая честь, работать с грузинскими офицерами – настоящими патриотами нашей страны», – сказал Изория.

Ранее УНИАН сообщал, что США и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которым предусмотрена возможность Грузии покупать у Вашингтона новые оборонительные вооружения и получать военную помощь.